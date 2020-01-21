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Манчестер Сіті та ПСЖ приєдналися до перегонів за "новим Пірло" з Брешії

23:33 26 Читать на русском
Манчестер Сіті та ПСЖ приєдналися до перегонів за "новим Пірло" з Брешії
Сандро Тоналі / LaPresse

Півзахисник італійської Брешії Сандро Тоналі продовжує привертати увагу провідних європейських клубів.

Чинні чемпіони Англії і Франції активно цікавляться хавбеком "ластівок", повідомляє Sky Italia.

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Головним конкурентом Манчестер Сіті та ПСЖ у боротьбі за Тоналі, вочевидь, стане туринський Ювентус. Крім того, "новий Пірло" перебуває на радарах ще двох італійських грандів – Інтера та Мілана. Брешія бореться за виживання у Серії А, тому не продаватиме 19-річного таланта в січні. Проте, ломбардці готові розглянути пропозиції грандів у літнє трансферне вікно.

У нинішньому сезоні Сандро Тоналі провів 19 матчів в італійській першості, в яких забив 1 м'яч оформив 4 асисти.

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