Манчестер Сіті та ПСВ привітали Зінченка з Днем народження

Зірка збірної України сьогодні святкує 23-річчя.
Олександр Зінченко отримав вітання від Манчестер Сіті у соцмережах: "Завжди усміхнений! З Днем народження, Олекс!" Текст доповнює свіже фото українця з брекетами.
До 23-річчя Зінченко встиг зіграти за Манчестер Сіті 53 матчі, в яких відзначився 1 голом і 5 асистами. З "містянами" Сашко виграв два чемпіонати Англії, Кубок Англії, два Кубка ліги та Ком'юніті Шілд.
Не забув про Зінченка і ПСВ. У Нідерландах хавбек збірної України пограв на правах оренди, але яскраво проявити себе там не зумів.
Сьогодні Гвардіола може підготувати подарунок Зінченку та випустити його в основі на матч з Арсеналом – вперше після травми.
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