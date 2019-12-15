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Манчестер Сіті та ПСВ привітали Зінченка з Днем народження

11:14 302 Читать на русском
Манчестер Сіті та ПСВ привітали Зінченка з Днем народження
Зінченко з коханою / instagram

Зірка збірної України сьогодні святкує 23-річчя.

Олександр Зінченко отримав вітання від Манчестер Сіті у соцмережах: "Завжди усміхнений! З Днем народження, Олекс!" Текст доповнює свіже фото українця з брекетами.

До 23-річчя Зінченко встиг зіграти за Манчестер Сіті 53 матчі, в яких відзначився 1 голом і 5 асистами. З "містянами" Сашко виграв два чемпіонати Англії, Кубок Англії, два Кубка ліги та Ком'юніті Шілд.

Не забув про Зінченка і ПСВ. У Нідерландах хавбек збірної України пограв на правах оренди, але яскраво проявити себе там не зумів.

Сьогодні Гвардіола може підготувати подарунок Зінченку та випустити його в основі на матч з Арсеналом – вперше після травми.

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Теги
Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті ПСВ ПСВ
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