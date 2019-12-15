Манчестер Сіті та ПСВ привітали Зінченка з Днем народження

Зірка збірної України сьогодні святкує 23-річчя.

Олександр Зінченко отримав вітання від Манчестер Сіті у соцмережах: "Завжди усміхнений! З Днем народження, Олекс!" Текст доповнює свіже фото українця з брекетами.

До 23-річчя Зінченко встиг зіграти за Манчестер Сіті 53 матчі, в яких відзначився 1 голом і 5 асистами. З "містянами" Сашко виграв два чемпіонати Англії, Кубок Англії, два Кубка ліги та Ком'юніті Шілд.

Happy 23rd Birthday, Oleksandr Zinchenko!



53 Appearances

️ 1 Goal

️ 5 Assists



Premier League [x2]

League Cup [x2]

FA Cup [x1]

Community Shield [x1]



#ManCity Player of the Month [x1]#MCFC @ManCity pic.twitter.com/csQdDwJTZr — Man City Xtra (@City_Xtra) December 15, 2019

Не забув про Зінченка і ПСВ. У Нідерландах хавбек збірної України пограв на правах оренди, але яскраво проявити себе там не зумів.

Сьогодні Гвардіола може підготувати подарунок Зінченку та випустити його в основі на матч з Арсеналом – вперше після травми.

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