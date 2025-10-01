Юнацька ЛЧ (U-19), 2-й тур

Монако – Манчестер Сіті – 3:5

Голи: Хаддані, 35, 61, Чуквуані, 90+1 – Сангаре, 13, 33, 89, Гомес, 19 (автогол), Макайду, 50

Барселона – ПСЖ – 2:1

Голи: Клюйверт, 67, Еспарт, 73 – Чтай-Теламіо, 43

Вилучені: Кампос, 24 – Слама, 57 (друга ЖК)

Борусія Д – Атлетік – 0:4

Голи: Лосано, 52, Сальвадор, 79, Ушер, 84, Мітого, 86

На 57-й хвилині вилучений Кеніг (Борусія Д, друга ЖК)

Героєм матчу Монако – Манчестер Сіті став форвард Сангаре, який оформив хет-трик. Минулого літа він перейшов до лав "містян" з ПСЖ і добре знав суперника. Завдяки цій результативності він вийшов у лідери в списку кращих снайперів турніру.

Воротарю Кайрата подарували автомобіль після 0:5 від Реала – це зробив приватний бізнесмен (ФОТО)

Ще один екс-гравець ПСЖ забив у ворота своєї колишньої команди. Це – 18-річний форвард Барселони Шейн Клюйверт, син Патріка Клюйверта. Десять років тому він провів у ПСЖ один рік, після чого перебрався до табору "блаугранас". Свій гол у цій зустрічі Шейн забив у стилі Ламіна Ямаля: увірвався в штрафний майданчик зліва і правою ногою закрутив м'яч у сітку.

Борусія програла Атлетіку, пропустивши всі чотири голи після перерви. Три з них – після 79 хвилини.

Бенфіка програла Челсі – повернення Моурінью на Стемфорд Брідж, шанс Судакова, Трубін ледь не привіз і покалічив свого