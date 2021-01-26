У донецького Шахтаря з'явились серйозні конкуренти у боротьбі за 17-річного форварда Флуміненсе.

Кайкі потрапив на радари двох англійських грандів – Манчестер Сіті та Ліверпуля, повідомляє UOL. Це значно ускладнює завдання "гірникам", які вже зробили перші кроки назустріч трансферу.

Шахтар націлився на дві перлини Флуміненсе, – ЗМІ

Нещодавно у Бразилію Шахтар відправляв керівника селекційного депертаменту Жозе Боту. Він нібито представив бразильському клубу початкову пропозицію щодо контракту. Цікаво, що Кайкі зможе змінити клуб лише 11 червня 2021-го, коли йому виповниться 18 років.

Зауважимо, що представники бразильця відмовились продовжувати контракт з Флуміненсе, адже гравець націлений влітку перебратись у Європу. Сам Кайкі – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17. "Новий Неймар", як називають його за океаном, вже встиг провести два матчі за національну збірну U-16.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки