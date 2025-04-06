Барселона може отримати проблеми з продовженням контракту з Ламіном Ямалем.

Фінансові труднощі можуть завдати серйозного клопоту Барселоні в питанні підписання нового контракту з Ламіном Ямалем. На фоні цієї ситуації топ-клуби Європи активно моніторять ситуацію стосовно 17-річного іспанського вінгера. Серед них зокрема Ліверпуль та Манчестер Сіті, повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонцям все ж вдалося зареєструвати Дані Ольмо на фінальну частину поточного сезону, проте влітку клубу прийдеться продати щонайменше кількох гравців, щоб розвантажити зарплатний бюджет. Талановитий Ламін Ямаль, мабуть, останній гравець, про продаж якого думає Барселона.

Проте чинна угода вундеркінда діє всього лиш до літа 2026 року, а тому агент гравця Жорже Мендеш буде просити про суттєве підвищення зарплати Ямаля, щоб зробити його контракт найдорожчим в команді. Йдеться про угоду до 2030 року. Якщо переговори будуть далі затягуватись, топ-клуби Європи готові переманити Ламіна до себе.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Ямаль зіграв 42 матчі за "блаугранас" в усіх турнірах, забивши 13 голів та віддавши 19 асистів.

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