Манчестер Сіті включився в боротьбу за Хаві Сімонса. "Містяни" відновили контакти з агентом півзахисника Алі Баратом на тлі можливого відходу Савіо, інформує журналіст Саша Тавольєрі.

Переговори про трансфер 22-річного нідерландця також веде Челсі. При цьому, згідно з The Guardian, "сині" готові включити Крістофера Нкунку в угоду щодо Сімонса. Француз раніше вже виступав за РБ Лейпциг, але зараз не бажає повертатися в колишній клуб.

У минулому сезоні Бундесліги Сімонс провів 25 матчів, відзначившись 10 голами і 7 асистами.

