Манчестер Сіті та Челсі поборються за захисника збірної Нідерландів

Центральний захисник Борнмута Натан Аке вже цієї зими може перейти в один з англійських грандів.

24-річного футболіста хочуть бачити у своєму складі Челсі та Манчестер Сіті, інформує Sky Sports.

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"Містяни" планують підписати гравця через травму захисника Емеріка Ляпорта, а також тому, що клуб не зміг замінити Венсана Компані влітку. Але фаворитом у боротьбі за Аке є його колишній клуб – у Челсі є право зворотнього викупу гравця за 40 мільйонів євро.

В поточному сезоні Аке зіграв 16 матчів в АПЛ і забив 1 гол. Наразі його команда посідає 15 місце в турнірній таблиці. Також захисник зіграв 3 матчі за збірну Нідерландів у кваліфікації Євро-2020.

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