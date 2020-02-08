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Манчестер Сіті та Барселона позмагаються за таланта Ла Ліги Нуньєса

14:40 140 Читать на русском
Манчестер Сіті та Барселона позмагаються за таланта Ла Ліги Нуньєса
Унаї Нуньєс / Marca

Захисник Атлетіка Унаї Нуньєс зацікавив одразу кілька топ-клубів та може покинути баскський клуб під час літнього трансферного вікна.

Унаї Нуньєс зацікавив Пепа Гвардіолу, який має намір підсилити захист Манчестер Сіті, повідомляє AS.

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Зазначається, що на гравця також претендують Барселона, Інтер та Баварія. Клаусула Нуньєса, яка прописана в його контракті, становить 30 млн євро, а угода дійсна до 2023 року.

До слова, Нуньєс провів 8 поєдинків у складі Атлетіка в чемпіонаті Іспанії в поточному сезоні.

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Теги
Іспанія Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Інтер Інтер Барселона Барселона Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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