Манчестер Сіті та Барселона позмагаються за таланта Ла Ліги Нуньєса

Захисник Атлетіка Унаї Нуньєс зацікавив одразу кілька топ-клубів та може покинути баскський клуб під час літнього трансферного вікна.

Унаї Нуньєс зацікавив Пепа Гвардіолу, який має намір підсилити захист Манчестер Сіті, повідомляє AS.

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Зазначається, що на гравця також претендують Барселона, Інтер та Баварія. Клаусула Нуньєса, яка прописана в його контракті, становить 30 млн євро, а угода дійсна до 2023 року.

До слова, Нуньєс провів 8 поєдинків у складі Атлетіка в чемпіонаті Іспанії в поточному сезоні.

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