Манчестер Сіті та Барселона позмагаються за таланта Ла Ліги Нуньєса

Україна — 15:31 697
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Шахтар – Олімпія: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру здивував складом
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Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме ЦиганковуУкраїна — 15:00 51438
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Золоті 70-ті: Динамо у пазурах КДБ, футбольна любов Сальвадора Далі і ще 28 фото "старої школи"Овертайм — 14:00 2889
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Мессі залишається, англійський десант на підході: склад Барселони, який здатен повернути колишню славуІспанія — 13:20 2974
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Рома поступилася Болоньї – екс-одноклубник Маліновського підтвердив кризу команди ФонсекиІталія — 7 лют 914