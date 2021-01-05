Серхіо Рамос може не хвилюватися через відсутність пропозицій для продовження кар'єри.

Манчестер Сіті пильно стежить за ситуацією капітана Реала і готовий зробити свій крок для безкоштовного переходу ветерана влітку, стверджує ESPN.

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Флорентіно Перес не бажає зберігати зарплатню Рамоса на рівні 15 млн євро за сезон, але для "містян" це не буде проблемою. Якщо у найближчі тижні 35-річний захисник не знайде компроміс з мадридцями, то Ман Сіті планує розпочинати власні переговори. Хосеп Гвардіола бачить у Рамосі потенційного вчителя для нинішніх захисників команди.

Додамо, що центрбек Реала провів 16 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та одним асистом.

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