Манчестер Сіті готовий відпустити Джека Гріліша, але на жорстких умовах – клуб хоче, щоб новий претендент повністю покривав зарплату вінгера, яка становить близько 350 тисяч євро на тиждень (понад 17 млн євро за сезон).

Евертон торгує велику зірку на фланг Миколенка – переговори з Манчестер Сіті вже стартували

За інформацією talkSPORT, саме ця вимога може стати серйозною перепоною для Евертона, який хоче взяти 29-річного англійця в оренду, але готовий оплачувати лише частину його зарплати. Крім того, "іриски" не пропонують жодної опції викупу після завершення оренди.

За даними джерела, Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко, уже вийшов на Манчестер Сіті з пропозицією щодо Гріліша. Гравець випав з обойми Хосепа Гвардіоли в минулому сезоні й визнав, що його час на Етіхаді добігає кінця – контракт із клубом у нього ще на два роки.

За ситуацією довкола Гріліша також уважно стежать Тоттенхем і Наполі. Раніше футболіст уже відхилив варіант із переходом у Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью.

