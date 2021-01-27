Манчестер Сіті розгромив Вест Бромвіч (5:0) у матчі 20 туру і вперше завершив день на вершині таблиці.

Вест Бромвіч – Манчестер Сіті – 0:5 – відео голів та огляд матчу

"Містяни" стали вже 9 командою, яка у нинішній кампанії АПЛ приміряла "жовту майку" бодай на добу. Такого не було із сезону 1986-1987, повідомляє ВВС. Сьогодні Манчестер Сіті можуть потіснити МЮ або Лестер, які вже мали честь очолювати чемпіонат.

Зауважимо, що минулий розіграш АПЛ і близько не був таким інтригуючим – відрив Ліверпуля від команди Гвардіоли склав 17 очок.

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