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Манчестер Сіті став посміховиськом через нову форму – легендарний музикант переступив межу і прибрав "сліди злочину"

21:25 266 Читать на русском
Манчестер Сіті став посміховиськом через нову форму – легендарний музикант переступив межу і прибрав "сліди злочину"
Ліам Галлахер (ліворуч) / фото із відкритих джерел

Концепт третього комплекту форми Манчестер Сіті, який виконаний з використанням візерунка "турецький огірок", став об'єктом насмішок.

Знаменитий уболівальник Манчестер Сіті, засновник групи Oasis Ліем Галлахер, залишився вкрай незадоволений дизайном форми команди на наступний сезон, про що проінформував у своєму твіттері.

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"Той, хто відповідальний за нову форму Ман Сіті, повинен бути відправлений найближчим рейсом в Ухань, а того, хто її купить, відправити туди ж наступним", – написав Галлахер в Twitter.

Така риторика не сподобалася підписникам легендарного музиканта. Галлахер зазнав нещадної критики та був змушений видалити твіт зі згадкою про Ухань, де в кінці минулого року стався перший спалах пандемії коронавірусу. До слова, користувачі мережі й самі активно висміюють нове екіпірування "містян".

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Англія Футбольна форма Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні курйози
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