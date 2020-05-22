Манчестер Сіті став посміховиськом через нову форму – легендарний музикант переступив межу і прибрав "сліди злочину"

Концепт третього комплекту форми Манчестер Сіті, який виконаний з використанням візерунка "турецький огірок", став об'єктом насмішок.
Знаменитий уболівальник Манчестер Сіті, засновник групи Oasis Ліем Галлахер, залишився вкрай незадоволений дизайном форми команди на наступний сезон, про що проінформував у своєму твіттері.
Манчестер Сіті розробив комплект оригінальної форми – не обійшлось без українських мотивів
"Той, хто відповідальний за нову форму Ман Сіті, повинен бути відправлений найближчим рейсом в Ухань, а того, хто її купить, відправити туди ж наступним", – написав Галлахер в Twitter.
Така риторика не сподобалася підписникам легендарного музиканта. Галлахер зазнав нещадної критики та був змушений видалити твіт зі згадкою про Ухань, де в кінці минулого року стався перший спалах пандемії коронавірусу. До слова, користувачі мережі й самі активно висміюють нове екіпірування "містян".
Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції