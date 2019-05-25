Манчестер Сіті спробує підписати новий контракт з Сане – Гвардіола прагне зберегти вінгера

Манчестер Сіті спробує втримати у своїх лавах вінгера Лероя Сане.

Керівництво "містян" невдовзі розпочне перемовини з німецьким вінгером щодо підписання нового контракту. Чинна угода дійсна ще 2 роки, але на гравця претендує Баварія, повідомляє ESPN.

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Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче, аби Сане залишився, хоча раніше зазначалось, що іспанець готовий відпустити вінгера.

Нагадаємо, президент Баварії нещодавно підтвердив, що мюнхенці дійсно працюють над трансфером німецького атакувального гравця.

До слова, у поточному сезоні в активі Лероя Сане 47 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де німець забив 16 голів та віддав 18 результативних передач.