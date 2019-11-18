Манчестер Сіті сподівається підсилити захист зіркою РБ Лейпциг

Керівництво Манчестер Сіті продовжує шукати варіанти для якісного підсилення найбільш проблемної ланки команди.

Чинні чемпіони Англії звернули увагу на центрбека РБ Лейпциг Дайота Упамекано, інформує 90min.

Манчестер Сіті готовий витратити 100 млн фунтів на зимові трансфери – дві позиції в пріоритеті

Важка травма Емеріка Ляпорта і нестабільність Джона Стоунза призвели до великих проблем у захисті команди Гвардіоли. Сам іспанець сподівався обійтися внутрішніми резервами, однак переведення Фернандінью і Родрі у оборону не додало надійності у цій лінії. Саме тому "містяни" готові взимку зробити РБ Лейпциг пропозицію щодо Упамекано. Суттєвим аргументом англійців може стати контракт французького гравця з "биками", який закінчується вже через 1,5 року.

CAS відхилив апеляцію Манчестер Сіті у справі про порушення фінансового фейр-плей

До слова, Упамекано пропустив початок поточної кампанії через травму, однак після свого повернення незмінно виходить у основі РБ Лейпциг.