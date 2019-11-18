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Манчестер Сіті сподівається підсилити захист зіркою РБ Лейпциг

20:56 531 Читать на русском
Манчестер Сіті сподівається підсилити захист зіркою РБ Лейпциг
Дайот Упамекано / Reuters

Керівництво Манчестер Сіті продовжує шукати варіанти для якісного підсилення найбільш проблемної ланки команди.

Чинні чемпіони Англії звернули увагу на центрбека РБ Лейпциг Дайота Упамекано, інформує 90min.

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Важка травма Емеріка Ляпорта і нестабільність Джона Стоунза призвели до великих проблем у захисті команди Гвардіоли. Сам іспанець сподівався обійтися внутрішніми резервами, однак переведення Фернандінью і Родрі у оборону не додало надійності у цій лінії. Саме тому "містяни" готові взимку зробити РБ Лейпциг пропозицію щодо Упамекано. Суттєвим аргументом англійців може стати контракт французького гравця з "биками", який закінчується вже через 1,5 року.

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До слова, Упамекано пропустив початок поточної кампанії через травму, однак після свого повернення незмінно виходить у основі РБ Лейпциг.

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Теги
Трансфери РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дайот Упамекано Дайот Упамекано Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Німеччина
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