Контракт іспанця розрахований до завершення сезону 2022/23, але "містяни" хочуть мати готову заміну, якщо 50-річний Гвардіола вирішить залишити клуб. Манчестер Сіті пильно стежить за успіхами двох тренерів із Прем'єр-ліги.

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Мова йде про 39-річного Мікеля Артету і 45-річного Патріка Вієйра. Обоє свого часу працювали в системі Ман Сіті, а зараз очолюють Арсенал та Крістал Пелас відповідно. "Містяни" моніторять їхній розвиток і цілком можуть запросити когось із цього дуету на посаду головного тренера. Адаптованість до системи клубу та АПЛ в цілому роблять їх реальними варіантами, інформує The Athletic.

Зауважимо, саме з Манчестер Сіті Артета і перебрався в Арсенал, очоливши "канонірів". Це його перший досвід самостійної тренерської роботи. Патрік Війєра після відходу з Ман Сіті працював головним тренером Нью-Йорк Сіті та Ніцци. Контракт Артети з Арсеналом чинний до літа 2023-го, угода Вієйра з Пелас розрахована на рік довше.

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