Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті приймав Шеффілд Юнайтед у матчі 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед.

Шеффілд Юнайтед несподівано першим відкрив рахунок, але арбітр скасував гол, скориставшись системою VAR.

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Після перерви господарі повністю заволоділи ініціативою, що і вилилось у два м'ячі. Голами відзначились Серхіо Агуеро та Кевін де Брюйне. Варто відзначити, весь матч за Сіті відіграв українець Олександр Зінченко.

Після 20-ти турів АПЛ підопічні Гвардіоли продовжують перебувати на третій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 14 очок. Шеффілд Юнайтед – 8-й.

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