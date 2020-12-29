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Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

29 грудня 22:17 509 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед / Фото AP

Манчестер Сіті приймав Шеффілд Юнайтед у матчі 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед.

52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне
 
52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне

Шеффілд Юнайтед несподівано першим відкрив рахунок, але арбітр скасував гол, скориставшись системою VAR.

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Після перерви господарі повністю заволоділи ініціативою, що і вилилось у два м'ячі. Голами відзначились Серхіо Агуеро та Кевін де Брюйне. Варто відзначити, весь матч за Сіті відіграв українець Олександр Зінченко.

Після 20-ти турів АПЛ підопічні Гвардіоли продовжують перебувати на третій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 14 очок. Шеффілд Юнайтед – 8-й.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед Відеоновини Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед
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