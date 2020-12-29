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Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед: Зінченко потрапив у стартовий склад на матч АПЛ

19:09 397 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед: Зінченко потрапив у стартовий склад на матч АПЛ
Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

Манчестер Сіті в рамках матчу 20-го туру чемпіонату Англії приймає Шеффілд Юнайтед. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 20-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед розпочнеться о 20:00. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".

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Стартові склади

Манчестер Сіті: Браво – Вокер, Гарсія, Фернандіньйо, Зінченко – Родрі, Б. Сілва – Марез, Де Брюйне, Стерлінг – Агуеро

Запасні: Карсон, Отаменді, Менді, Канселу, Гюндоган, Жезус, Фоден

Шеффіл Юнайтед: Хендерсон – Бешам, Іган, О'Коннел – Болдок, Бешіч, Норвуд, Флек, Стівенс – Робінсон, Мусе

Запасні: Верріппс, Ягелка, Осборн, Фріман, Шарп, МакБьорні, МакГолдрік

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