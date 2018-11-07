Манчестер Сіті у своєму Twitter опублікували промо поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

У зйомках відеоролику взяли участь головний тренер "Містян" Хосеп Гвардіола, а також гравці манчестерської команди: Ілкай Гюндоган, Венсан Компані, Бернарду Сілва та Кевін Де Брюйне, який, до слова, пропустить поєдинок проти "гірників" через травму коліна.

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Чи не злякається такого проморолику Шахтар ми зможемо побачити вже сьогодні. Стартовий свисток у матчі Манчестер Сіті – Шахтар пролунає о 22 годині за Києвом.

Зазначимо, що у випадку перемоги підопічні Гвардіоли достроково гарантують собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів.

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