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Манчестер Сіті – Шахтар: "містяни" презентували яскравий проморолик до матчу Ліги чемпіонів

17:17 286 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: "містяни" презентували яскравий проморолик до матчу Ліги чемпіонів
"Містяни" презентували яскравий проморолик до матчу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті у своєму Twitter опублікували промо поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

У зйомках відеоролику взяли участь головний тренер "Містян" Хосеп Гвардіола, а також гравці манчестерської команди: Ілкай Гюндоган, Венсан Компані, Бернарду Сілва та Кевін Де Брюйне, який, до слова, пропустить поєдинок проти "гірників" через травму коліна.

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Чи не злякається такого проморолику Шахтар ми зможемо побачити вже сьогодні. Стартовий свисток у матчі Манчестер Сіті – Шахтар пролунає о 22 годині за Києвом.

Зазначимо, що у випадку перемоги підопічні Гвардіоли достроково гарантують собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
2
год
:
54
хв
Шахтар
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