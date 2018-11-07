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Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 07.11.2018 – ЛЧ 2018/19

Манчестер Сіті приймає донецький Шахтар у 4-му турі ЛЧ 2018/19. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію матчу – у цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Команда Гвардіоли має шанс оформити вихід у плей-офф Ліги чемпіонів уже після 4-х турів. Це станеться, якщо лідер АПЛ переможе чемпіонів України, а в іншому матчі групи Хоффенхайм програє в Ліоні. Шахтар наразі ділить 3-4 місця з німцями і повинен чіплятись за очки, якщо хоче продовжити свою історію в ЛЧ.

Манчестер Сіті – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Відзначимо, що гравець збірної України Олександр Зінченко дебютує у стартовому складі команди Гвардіоли в ЛЧ.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью, Б. Сілва, Д. Сілва (к) – Марез, Жезус, Стерлінг

Запасні: Муріч, Даніло, Гюндоган, Отаменді, Делф, Агуеро, Сане

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Тайсон (к), Коваленко, Болбат, Мораєс

Запасні: Шевченко, Хочолава, Бутко, Дентінью, Нем, Патрік, Кайоде

Манчестер Сіті – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті

live 28'
2 : 0
Шахтар
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