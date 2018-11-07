Манчестер Сіті – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар зіграє з Манчестер Сіті в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 7 листопада в Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок зустрічі – о 22:00.

Манчестер Сіті – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч Манчестер Сіті – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що попереднє протистояння команд у Харкові завершилося розгромом Шахтаря – 0:3. Після 3 турів групового етапу Ліги чемпіонів українська команда з 2 очками посідає 3 місце у квартеті F. Манчестер Сіті очолює групу з 6 пунктами.

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