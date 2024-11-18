Керівництво Манчестер Сіті впевнене в тому, що клубу вдасться утримати Холанда і продовжити з ним контракт до літа 2029 року. Як інформує The Mirror, "містяни" мають намір збільшити норвежцю оклад до 500 тисяч фунтів на тиждень. Наразі переговори з цього приводу тривають.

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Якщо Холанд прийме умови клубу, то стане найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ. Він випередить за цим статусом свого одноклубника Кевіна де Брюйне. Водночас зарплата Ерлінга не стане найбільшою в Європі – півзахисник Барселони Френкі Де Йонг заробляє 600 тисяч фунтів на тиждень.

В обмін на поліпшені умови контракту боси Манчестер Сіті вимагатимуть у Холанда згоду на скасування пункту про клаусулу в розмірі 150 млн фунтів. Зі свого боку радники Ерлінга хочуть, щоб пункт про викуп залишився, тому компромісним варіантом може стати збільшення суми відступних до 200 млн фунтів.

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