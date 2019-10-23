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Манчестер Сіті розпочне будівництво нової арени

21:05 428 Читать на русском
Манчестер Сіті розпочне будівництво нової арени
Етіхад Стедіум / Фото ФК Манчестер Сіті

В таборі Манчестер Сіті вирішили, що одного Етіхад Стедіум їм замало.

Манчестер Сіті побудує нову арену поблизу домашнього стадіону Етіхад Стедіум, повідомляє The Sun.

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Нова арена буде критою та вміщуватиме 21 тисячу глядачів. Будівля буде призначена для проведення матчів NBA, музичних концертів, боїв UFC та інших масових заходів. Вартість будівництва оцінюється в 300 млн фунтів, арену планують відкрити вже через три роки.

Футбольна команда Манчестер Сіті продовжить проводити домашні матчі на Етіхад Стедіум.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Етіхад Стедіум Англія футбольні стадіони
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