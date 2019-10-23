Манчестер Сіті розпочне будівництво нової арени

В таборі Манчестер Сіті вирішили, що одного Етіхад Стедіум їм замало.

Манчестер Сіті побудує нову арену поблизу домашнього стадіону Етіхад Стедіум, повідомляє The Sun.

У Карпатах розповіли, скільки глядачів вміщуватиме стадіон Україна після реконструкції

Нова арена буде критою та вміщуватиме 21 тисячу глядачів. Будівля буде призначена для проведення матчів NBA, музичних концертів, боїв UFC та інших масових заходів. Вартість будівництва оцінюється в 300 млн фунтів, арену планують відкрити вже через три роки.

Футбольна команда Манчестер Сіті продовжить проводити домашні матчі на Етіхад Стедіум.

Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для Шахтаря