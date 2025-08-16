Манчестер Сіті майже нічого не дозволив Вулверхемптону на його ж полі. Господарі за весь матч організували лишень один момент, з якого забили гол – це Мунетсі пробив головою після подачі з правого флангу. Взяття воріт не зарахували через офсайд.

Сіті ж провів 9 ударів ще до перерви, хоча великої кількості моментів не створював. На 19-й хвилині рахунок мав відкривати Холанд, який замикав навіс на дальню стійку. Ворота були порожніми, однак Ерлінг не зміг у них поцілити. Наступного гострого епізоду довелося чекати 15 хвилин.

Зате він вивів "містян" уперед. Рейндерс пройшов двох суперників у центрі поля й виконав закидушку на правий край штрафного, а Льюїс виконав звідти простріл. Холанд завершив у дотик, відкривши лік своїм голам у новому чемпіонаті.

На 39-й же хвилині Манчестер Сіті подвоїв свою перевагу. Бобб перехопив м'яч у центрі й розігнав контратаку 3-в-2. Далі сталася передача на лівий край карного майданчика – Рейндерсу залишилось тільки завдати удару. Тіджані не схибив. 0:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Вулверхемптон дуже старався. Футбол підопічних Вітора Перейри дійсно був симпатичним, однак "містяни" впевнено стримували "вовків". При цьому Сіті продовжив грати у режимі максимальної ефективності – до 80-ї хвилини гості провели всього три удари по воротах, але при цьому забили два голи.

Знову треба хвалити Рейндерса. Новачок "синіх" підхопив винос від голкіпера Траффорда, протягнув м'яч правим напівфлангом, обігрався з Льюїсом і викотив пас на лінію штрафного. Холанд же потужним пострілом поцілив під дальню стійку, прошивши руки Са. 0:3.

На 80-й же хвилині відзначився інший новачок Ман Сіті. Шеркі через сім хвилин після появи на полі обігрався з О'Райлі в стіночку, віддавши передачу п'яткою, а потім вигриз м'яч під тиском – і пробив метрів з 24-х. Точно в лівий нижній кут.

Більше команди не забивали. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу підопічних Пепа Гвардіоли. Рейндерс дебютував у АПЛ з гола, асиста й передасиста, Шеркі – з гола, а Траффорд дебютував за "містян", не пропустивши жодного гола й взявши участь у результативній атаці. Ось так треба проводити трансферну кампанію.

