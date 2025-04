Крістал Пелас шокував Манчестер Сіті, забивши два голи вже на старті зустрічі. Рахунок було відкрито на 8-й хвилині внаслідок прострілу Сарра, який могли завершити одразу два футболісти гостей. Матета до м'яча не встиг, а от Езе замкнув – 0:1!

На 21-й же хвилині Вортон закрутив м'яч з кутового у воротарський майданчик, а Річардс протиснув Діаша й пробив головою. Це був 10-й гол Крістал Пелас з корнера у поточному сезоні (більше тільки у Арсенала), а за голами зі стандартів загалом "орли" стали лідерами АПЛ.

Chris Richards' header to put Crystal Palace 2-0 up at Manchester City took the Eagles to 14 set-piece goals this season.



No one has more. pic.twitter.com/dgqvcSylQR — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 12, 2025

Ще через сім хвилин підопічні Олівера Гласнера шокували Етіхад третім голом, проведеним у контратаці з прострілом Муньйоса. Езе прийняв пас, хитнув Діаша й з лінії штрафного закрутив під дальню стійку – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд.

Ebere Eze thought he had Crystal Palace 3-0 up, but he was JUST offside ?



Man City then went on to score two quickfire goals to make it 2-2!pic.twitter.com/wBaT9ss2IP — Premier League (@premierleague) April 12, 2025

Однак Манчестер Сіті не був жахливим на цьому проміжку. Ще після першого пропущеного Де Брюйне виводив Мармуша практично віч-на-віч з голкіпером, а на 24-й хвилині він же поцілив у стійку метрів з 20-ти. Саме тому гол Кевіна на 33-й хвилині не мав дивувати – однак як же він його виконав!

Бельгієць відзначився прямим ударом зі стандарту, в лівий кут, з рикошетом від стійки! 1:2! Це був його п'ятий гол в АПЛ зі штрафного – за цим показником КДБ порівнявся з Алексісом Санчесом, Феліппе Коутінью, Луїсом Суаресом, Александром Коларовим, Стюартом Пірсом, Крейгом Гарднером і Крісом Брантом.

На 35-й хвилині Сіті міг забивати вдруге внаслідок кросу від Мармуша, який у повній самотності з лінії воротарського замикав Макейті. Джеймс пробив головою, але м'яч пройшов поруч зі штангою. Ще за хвилину статус-кво таки було відновлено – Гонсалес запустив проникний пас на лівий край карного, Макейті звідти подав на дальню, а Кевін скинув в центр Гюндогану. Ілкай пробити не зумів, але вийшла скидка під удар Мармушу. 2:2!

Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця. На жаль, у другому таймі Крістал Пелас виявився не таким ефективним – лондонці тричі пробили по воротах, не створивши жодного моменту.

"Містяни" ж вирвались уперед вже за хвилину по перерві внаслідок розрізного пасу Гюндогана на О'Райлі. Ніко розвернувся й віддав передачу на Де Брюйне, а той перевів під удар Ковачічу. Матео метрів з 20-ти поцілив у лівий нижній – 3:2!

Таким чином, КДБ оформив гол+пас у 28 матчах АПЛ. Більше за всю історію турніру зробили тільки чотири виконавці.

33' -️

47' - ️



Kevin De Bruyne has now recorded at least one goal and one assist in 28 different Premier League games; only four players can better than. pic.twitter.com/XK93HlCK11 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 12, 2025

На 56-й же хвилині Манчестер Сіті зробив вагому заявку на перемогу. Гол виявився простим і в той же час геніальним. Едерсон з власної половини поля запустив передачу за спини захисникам Пелас, організувавши вихід віч-на-віч для Макейті – Джеймс же першим дотиком прокинув поміж ніг голкіперу, а третім забив у майже порожні ворота. 3:2!

Неймовірно, але Едерсон виконав вже 4-й асист у сезоні. Це більше, ніж у Ерлінга Холанда, Кая Хаверца чи Коді Гакпо. Стільки ж має сам Мартін Едегор! Жоден голкіпер в історії АПЛ не мав стільки асистів, а загалом в його активі вже 7 гольових передач – звісно ж, бразилець є рекордсментом турніру.

Добити Крістал Пелас господарі могли вже через шість хвилин внаслідок прострілу Де Брюйне, який замикав Мармуш. Омар пробивав з мінімальної відстані, однак Хендерсон виконав фантастичний сейв. Втім, від п'ятого гола "орли" втекти не змогли – це О'Райлі спіймав відскок після подачу Макейті й вгатив з лету з лінії штрафного. Точно в лівий нижній кут. 5:2!

На цьому Манчестер Сіті зупинився. Фінальний свисток зафіксував грандіозну перемогу підопічних Пепа Гвардіоли. "Містяни" обійшли Челсі й піднялись у топ-4 АПЛ, хоча навіть з п'ятої позиції вони перебували б зоні ЛЧ. Крістал Пелас залишається одинадцятим.

