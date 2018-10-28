Ліверпуль мінімально здолав Хаддерсфілд завдяки ювілейному голу Салаха: 9 тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 9 туру АПЛ Борнмут та Саутгемптон не змогли виявити сильнішого, Уотфорд розібрався з Вулверхемптоном, Кардіфф перестріляв Фулхем, Брайтон мінімально здолав Ньюкасл.

Борнмут та Саутгемптон не змогли відзначитись голами. При досить рівній грі команди мали мінімум моментів, тож результат цілком логічний.

Уотфорд на виїзді переграв Вулверхемптон. Результативна двохвилинка від гостей стала вирішальною, Капуе та Перейра відзначились один за одним, обом асистував Дукуре.

Кардіфф вирвав перемогу в Фулхема в результативному поєдинку. Шюррле відкрив рахунок на 11 хвилині, однак Мерфі та Рід до 20 хвилини вивели свою команду вперед. До перерви Сессеньон знову встановив рівновагу в матчі. А от в другому таймі забивав тільки Кардіфф. В середині другого тайму Патерсон вивів господарів вперед, а крапку в матчі поставив Харріс.

Манчестер Сіті знищив Бернлі. В першому таймі "містяни" відзначились лише раз, Агуеро забив свій 149 гол в Прем'єр-Лізі. А в другому таймі Бернардо Сілва та Фернардінью зробили рахунок розгромним. Непристойним же його зробили Марез та Сане наприкінці матчу.

Брайтон мінімально здолав Ньюкасл. Єдиним голом в матчі відзначився Каяль в середині першого тайму.

Ліверпуль мінімально обіграв Хаддерсфілд. Єдиним голом в матчі відзначився Салах з передачі Шакірі в середині першого тайму. Цей забитий м'яч став ювілейним, 50-м голом для єгиптянина в Прем'єр-Лізі.

Завдяки своїй перемозі Манчестер Сіті набрав 23 очки і очолив турнірну таблицю, Бернлі з 8 пунктами залишився на 13 позиції. Борнмут, Уотфорд та Вулверхемптон розташувались одне за одним з 17, 16 і 15 очками відповідно. Кардіфф завдяки перемозі набрав 5 пунктів і вибрався з зони вильоту, опустивши туди Фулхем за різницею м'ячів. Ньюкасл замикає турнірну таблицю, а Брайтон набрав 11 пунктів і опинився на 12 місці. Ліверпуль наздогнав Манчестер Сіті і поступається за різницею м'ячів, Хаддерсфілд залишається в зоні вильоту

Чемпіонат Англії 2018/19

Борнмут – Саутгемптон – 0:0

Вулверхемптон – Уотфорд – 0:2

Голи: Капуе, 20, Перейра, 21

Кардіфф – Фулхем – 4:2

Голи: Мерфі, 15, Рід, 20, Патерсон, 65, Харріс, 88 – Шюррле, 11, Сессеньон, 34

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0

Голи: Агуеро, 17, Бернарду Сілва, 54, Фернандінью, 56, Марез, 83, Сане, 90

Ньюкасл – Брайтон – 0:1

Гол: Каяль, 29

Хаддерсфілд – Ліверпуль – 0:1

Гол: Салах, 24