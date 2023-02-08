Керівництво Манчестер Сіті захоплюється роботою Мікеля Артети в Арсеналі. У разі відходу Пепа Гвардіоли зі стану "містян", саме Артета стане основною метою манчестерського клубу. Як інформує FourFourTwo, боси Сіті вважають, що Артета зможе правильно розпорядитися спадщиною Гвардіоли.

Гвардіола може покинути Манчестер Сіті на тлі нового скандалу: "Якщо ви мені збрешете, мене тут не буде"

Раніше The Mirror стверджував, що Артета залишив Манчестер Сіті в 2019 році через те, що керівництво клубу не гарантувало йому посаду головного тренера команди після майбутньої відставки Гвардіоли. Відтоді багато змінилося: Артета довів свою спроможність в Арсеналі, і Манчестер Сіті з радістю запропонує йому посаду головного тренера.

Щодо Манчестер Сіті було розпочато розслідування з приводу фінансових махінацій. У травні 2022 року головний тренер "містян" Пеп Гвардіола сказав босам свого клубу: "Якщо ви мені збрешете, я піду". Манчестер Сіті можуть дискваліфікувати на кілька років від виступів у єврокубках.

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