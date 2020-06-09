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Манчестер Сіті розглядає гравця збірної Англії на позицію Зінченка

11:54 1640 Читать на русском
Манчестер Сіті розглядає гравця збірної Англії на позицію Зінченка
Бен Чілвел та Хосеп Гвардіола / Фото ФК Лестер

Тренерський штаб Хосепа Гвардіоли прагне збільшити конкуренцію на лівому фланзі оборони.

Оборонець Лестера та збірної Англії Бен Чілвел потрапив на радари Манчестер Сіті, повідомляє Telegraph.

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Чинного чемпіона АПЛ може відлякати цінник на 23-річного гравця, який близький до 100 млн євро. На позиції лівого захисника Бен може скласти конкуренцію Бенжамену Менді та Олександру Зінченку. Видання припускає, що за таких обставин Гвардіола може підняти українця у півзахист.

У нинішньому сезоні АПЛ Чілвел провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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