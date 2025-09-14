Обидва Манчестера вкрай невдало почали новий сезон. Юнайтед вже примудрився вилетіти з Кубка Ліги від представника четвертого дивізіону Грімсбі Тауна, а в АПЛ з 4 пунктами розмістився на 11 місці. Сіті ж взагалі після погрому Вулверхемптона програв Тоттенхему та Брайтону, тож опинився дуже близько до зони вильоту.

Уже на 18-й секунді Холанд прорвався до штрафного із зони лівого інсайда, але пробив повз дальню стійку. Команди задали запальний темп – нерв гри відчувався дуже добре. "Червоні дияволи" активно пресингували захист Сіті, але і "містяни" відповідали тим самим, тож спокійно контролювати м’яч ні в кого не було можливості. На 19-й хвилині Ман Сіті повів у рахунку. Доку прорвався у штрафного з правого краю, прострілив, Угарте заблокував, але Жеремі одразу повторив спробу, і віддав точно на голову Фодену. Удар в дальній кут – 1:0!

Через 4 хвилини Рейндерс був близький, аби подвоїти перевагу, але його удар з меж штрафного прилетів прямо в Баїндира. Юнайтед відповів моментом Шешко, який вибіг з-за спин захисників, відгукнувшись на передачу Мазрауї, але перекинути Доннарумму не вдалось (арбітр ще й помітив у словенця гру рукою). На цьому небезпечні моменти в першому таймі завершились.

У другій половині Юнайтед спробував здивувати суперника незвичним розіграшем м'яча – одразу 7 гравців стали на центральну лінію ближче до лівого флангу. Задум цей нічого, щоправда, не приніс. А Сіті на 53-й хвилині подвоїв перевагу. Доку видав класну передачу за спини захисникам, Холанд втік від Шоу (хоча це була зона лівого інсайда, відповідно правого флангу захисту Юнайтед) та легко переграв Баїндира.

А вже через 2 хвилини Ерлінг дивом не забив другий свій м'яч! Сіті запресингував оборону "червоних дияволів", Доку перехопив м'яч та віддав на Холанда, Рейндерс при цьому класно пропустив. Ерлінг обіграв Баїндира та в падінні пробив у дальній кут – м'яч від стійки вилетів у поле!

Юнайтед відповів класним пострілом Мбеумо з лету, але Доннарумма видав фантастичний сейв. "Дияволи" пішли більшими силами вперед, а Сіті почав ловити суперника на контратаках. Так Холанд оформив дубль: Бернарду Сілва перехопив м'яч та віддав на хід, а Холанд, який стартував із власної половини, легко реалізував вихід віч-на-віч – 3:0! Рейндерс міг поховати МЮ – тепер уже Холанд видав класну розрізну передачу, але нідерландець перекинув Баїндира і не влучив у ворота, м'яч пролетів повз стійку.

Підопічні Аморіма намагались відквитати хоча б один м'яч, але той не йшов у ворота Доннарумми. Удар Мбеумо пролетів повз праву стійку, а хвилиною пізніше не зумів підставити ногу під простріл Амада. Каземіро намагався підкоригувати постріл Бруну Фернандеша, але теж неточно (тут врятувати ніхто вже не міг). Доргу пробив над поперечкою – і це все протягом 5 хвилин! Сіті зумів стримати цей натиск суперників та втримав суху перемогу.

