"Зараз ви можете сказати – Харрі Кейн не приїхав, але у Ман Сіті все гаразд. Втім, тоді я не міг знати майбутнього. Ми програли Тоттенхему, програли Лестеру Суперкубок, і я не знав, що може відбутися у наступні тижні. Втім, за 11-12 років роботи тренером я ніколи не розпалював "пожеж" через трансфери. Я представляю клуб, а клуб понад усе.

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Я знав, що ми намагалися підписати Кейна, але це було надто далеко. Тоттенхем відразу дав зрозуміти, що цього не станеться. Коли не виходить домовитися 2,3,4 рази, то варто зупинитися", – цитує Гвардіолу Mirror.

Нагадаємо, Тоттенхем відлякував Ман Сіті шаленим цінником у 200 млн фунтів, тому "містяни" залишилися без нового форварда.

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