Бельгієць отримав пошкодження на початку другого тайму матчу проти Челсі та був замінений. Очікувалося, що у Де Брюйне забій щиколотки, але є ризик більш серйозного пошкодження, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що Де Брюйне досі не зміг пройти поглиблене обстеження. Його нога сильно розпухла, а сканування можна зробити лише тоді, коли спаде набряк. Це наводить на думку, що травма футболіста значно серйозніша.

Манчестер Сіті очікував, що ключовий гравець команди пропустить не більше 10 днів. Тепер Де Брюйне ризикує пропустити від 4 до 6 тижнів. Якщо найгірші прогнози справдяться, бельгієць не допоможе своїй команді у битві за вихід у фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

До слова, 29-річний бельгієць у нинішньому сезоні провів за Манчестер Сіті 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав 16 результативних передач.

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