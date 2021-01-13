Оскільки правилами АПЛ заборонено платити родині неповнолітнього гравця, Манчестер Сіті "працевлаштував" батька Алмейди у клубі.

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Втім, як зізнався Алмейда-старший у інтерв'ю The Athletic, він отримував гроші від клубу в розмірі 1000 фунтів стерлінгів, хоча і не працював. За його словами, "містяни" влаштували його на посаду скаута, однак, він не міг нічого робити, оскільки не розумів англійської мови. Представник Манчестер Сіті заперечує заяву батька гравця, розповівши, що той працював у клубі скаутом.

Зазначимо, що подібні випадки вже призводили до покарань клубів АПЛ, як від грошових штрафів, так і до трансферних банів. Так, за махінації на рівні молодіжних команд, Челсі було заборонено здійснювати переходи протягом одного трансферного вікна.

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