Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 ЛЧ, в якому Зінченко може вийти у чвертьфінал

Де дивитися матч Ман Сіті – Реал онлайн? Гру в Україні транслює канал "Футбол 1", а також портал oll.tv. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Реал на "Футбол 24", стартував о 22:00. Першу зустріч виграла команда Зінченка 2:1. Чи зможе Зідан відігратися, чи це буде перший виліт французького тренера за 16 раундів плей-офф Ліги чемпіонів? Мадрид ще ніколи не робив камбеку після домашньої поразки (4 вильоти). Водночас Ман Сіті завжди (7 разів) проходив далі після виїзної перемоги в першому матчі головного єврокубка. Відтак сьогодні обірветься чиясь історична серія.

Манчестер Сіті – Реал: анонс матчу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Фернандінью, Ляпорт, Канселу – Родрі, Гюндоган, Де Брюйне – Фоден, Жезус, Стерлінг

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Мілітао, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Азар

Así va el Manchester City para asegurar su pasaje a los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN en el Etihad. Los de Pep ganaron en la ida 2-1. pic.twitter.com/vYEr1ncit0 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2020