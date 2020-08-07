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Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 ЛЧ, в якому Зінченко може вийти у чвертьфінал

21:50 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 ЛЧ, в якому Зінченко може вийти у чвертьфінал
Манчестер Сіті – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 7 серпня 2020

Манчестер Сіті приймає Реал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Олександр Зінченко опинився в запасі. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

9’ Рахім Стерлінг
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема

Де дивитися матч Ман Сіті – Реал онлайн? Гру в Україні транслює канал "Футбол 1", а також портал oll.tv. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Реал на "Футбол 24", стартував о 22:00. Першу зустріч виграла команда Зінченка 2:1. Чи зможе Зідан відігратися, чи це буде перший виліт французького тренера за 16 раундів плей-офф Ліги чемпіонів? Мадрид ще ніколи не робив камбеку після домашньої поразки (4 вильоти). Водночас Ман Сіті завжди (7 разів) проходив далі після виїзної перемоги в першому матчі головного єврокубка. Відтак сьогодні обірветься чиясь історична серія.

Манчестер Сіті – Реал: анонс матчу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Фернандінью, Ляпорт, Канселу – Родрі, Гюндоган, Де Брюйне – Фоден, Жезус, Стерлінг

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Мілітао, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Азар

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті - Реал Мадрид
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