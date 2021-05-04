Манчестер Сіті – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів за участі Зінченка
Манчестер Сіті приймає ПСЖ у матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті – ПСЖ розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Манчестер Сіті – ПСЖ: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко розпочне поєдинок у старті. Перша зустріч завершилась вольовою перемогою "містян" у Парижі з рахунком 2:1.
Стартові склади
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Бернарду Сілва, Фернандінью, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден
Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Жезус, Агуеро, Ляпорт, Родрі, Торрес, Менді, Канселу
ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньйос, Кімпембе, Діалло – Еррера, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Ікарді
Запасні: Ріко, Рандріамамі, Керер, Мбаппе, Рафінья, Перрейра, Кін, Сарабія, Кюрзава, Дракслер, Баккер, Дагба
Конте скинув правителя, якого сам коронував, Азар – живий, фани МЮ перенесли Зінченку свято – огляд вікенду