Манчестер Сіті провів прощальний матч для Компані – герой не вийшов на поле, а легенди видали шоу з красивими голами

Венсан Компані попрощався з Манчестер Сіті, якому віддав 10 років кар'єри, хоча й не зумів зіграти у прощальному матчі на свою честь.

Товариський матч

Манчестер Сіті – збірна легенд АПЛ – 2:2

Голи: Петров, 2, Бенжані, 90 – Кін, 31, ван Персі, 48

Манчестер Сіті (стартовий склад): Харт – Сабалета, Коло Туре, Лескотт, Де Йонг – Насрі, Айрленд, Давід Сілва – Райт-Філліпс, Агуеро, Петров

Головний тренер: Хосеп Гвардіола

Збірна легенд АПЛ (стартовий склад): ван дер Сар – Невілл, Каррагер, Каррік, Коул – Артета, Батт, Скоулз, Гіггз – Кін, ван Персі

Головний тренер: Роберто Мартінес

На стадіоні Етіхад у Манчестері пройшов прощальний матч Венсана Компані, який провів у складі "містян" 10 сезонів. Сам винуватець свята через травму не зміг вийти на поле, проте відомих особистостей не бракувало.

На поле домашньої арени Манчестер Сіті вийшли легенди клубу різних років під керівництвом Хосепа Гвардіоли та збірна АПЛ, якою керував Роберто Мартінес. Вже на 2-й хвилині гри номінальні господарі відкрили рахунок завдяки голу Мартіна Петрова. Болгарин з гострого кута сильним ударом переграв ван дер Сара.

Ще в першому таймі зірки АПЛ відновили рівновагу – класна комбінація завершилася влучним ударом Роббі Кіна.

Carrick Giggs van Persie Keane!



The Premier League All-Stars roll back the years and draw level at Vincent Kompany's Testimonial!



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У другому таймі команди обмінялися голами – на влучний удар ван Персі "збірники" відповіли результативним пострілом Бенжані. 2:2 – логічний підсумок товариської дуелі.

Нагадаємо, сам Венсан Компані влітку на правах вільного агента перейшов у Андерлехт.

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