Манчестер Сіті провів переговори з президентом УЄФА після рішення CAS

Президент УЄФА Александер Чеферін та власник Манчестер Сіті Халдун аль-Мубарак намагаються покращити відносини після тривалої ворожнечі.

Чеферін зустрівся із президентом Манчестер Сіті Халдуном аль-Мубараком в онлайн-режимі, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що функціонери провели плідну співбесіду, наслідком якої стане припинення ворожнечі між УЄФА та Манчестер Сіті. Окрім того, обидві сторони налаштовані на дружні відносини між клубом та асоціацією.

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію манкуніанців на рішення УЄФА, тому "містяни" зіграють у Лізі чемпіонів сезону 2020/21.

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