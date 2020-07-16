toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Манчестер Сіті провів переговори з президентом УЄФА після рішення CAS

21:30 - Читать на русском
Манчестер Сіті провів переговори з президентом УЄФА після рішення CAS
Халдун аль-Мубарак / Marca

Президент УЄФА Александер Чеферін та власник Манчестер Сіті Халдун аль-Мубарак намагаються покращити відносини після тривалої ворожнечі.

Чеферін зустрівся із президентом Манчестер Сіті Халдуном аль-Мубараком в онлайн-режимі, повідомляє Daily Mail.

Манчестер Сіті отримав офіційний вердикт щодо дискваліфікації з єврокубків

Зазначається, що функціонери провели плідну співбесіду, наслідком якої стане припинення ворожнечі між УЄФА та Манчестер Сіті. Окрім того, обидві сторони налаштовані на дружні відносини між клубом та асоціацією.

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію манкуніанців на рішення УЄФА, тому "містяни" зіграють у Лізі чемпіонів сезону 2020/21.

"Горішки для шейха": Манчестер Сіті розгромив УЄФА в суді, а трансфер Мессі до Зінченка став реальністю

blog_ava
Тренер Прикарпаття підслухав скандальну розмову суддів у перерві матчу з Інгульцем
08:24
9616
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія УЄФА Александер Чеферін Халдун Аль Мубарак
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
47
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук