"Ми зважили всі за і проти і вирішили відмовити Манчестер Сіті. Ми віримо в одного із своїх ключових гравців. Пропозиція була приголомшливою, дуже щедрою, але в той момент вона не збігалася з нашими запитами.

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Хоча, можливо, ця пропозиція в фінансовому плані була близькою до того, скільки Жюль коштував в той час", – цитує Мончі El Desmarque.

За інформацією джерела, боси англійського гранда готові були віддати 55 млн євро за 22-річного француза. У минулому сезоні Ла Ліги Кунде провів 29 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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