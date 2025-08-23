Зустріч на Етіхаді виявилась доволі рівною й цікавою. Команди старалися відповідати моментом на момент, причому досить оперативно, але в завершальній фазі першого тайму Тоттенхем виявився гострішим. Дебютний момент теж створили "шпори".

Порро на 9-й хвилині пробивав зі стандарту й влучив у стінку, а потім одразу вгатив з відскоку – сфера поцілила у зовнішній бік сітки. За кільканадцять секунд Педро знову міг допомогти відкрити рахунок, але вже у власному штрафному. Іспанець невдало скинув м'яч собі за спину, а Мармуш обійшов фулбека та вистрілив з гострого кута. Омару для взяття воріт забракло лічених сантиметрів.

Мармуш не зупинявся. На 18-й хвилині єгиптянин завдав удару з дистанції у лівий нижній (Вікаріо парирував), а на 28-й він же вийшов сам на сам. Допоміг у цьому Холанд, який протиснув трьох лондонців і дав розрізний пас. Бути б голу, якби Мармуш не поцілив у груди Вікаріо.

До цього часу Манчестер Сіті встиг втратити Аїта-Нурі, замість якого довелося випускати Аке. За фланг досвідченого фулбека "містяни" мали б бути спокійними, однак саме звідти прилетів гол Тоттенхема. На 35-й хвилині Рішарлісон отримав скидку й втік від Натана, завершивши свій ривок прострілом у штрафний – Джонсон же замкнув у дотик. 0:1.

Епізод довго перевіряли на предмет офсайду, але зрештою гол зарахували. "Шпори" стали першою командою в історії АПЛ, якій вдалося відкрити рахунок у п'яти поспіль матчах проти Сіті на Етіхаді. Таке ж досягнення мав Блекберн, але тільки з урахуванням всіх турнірів.

Цей гол не став останнім пропущеним для господарів. На 2-й компенсованій вони привезли другий, невдало розігравши від воріт. Голкіпер Траффорд віддав пас під тиск Гонсалесу, а Сарр відібрав його й скинув Рішарлісону. З ударом у бразильця не склалося, однак поруч опинився Палінья – з мінімальної відстані він вколотив сферу в сітку. 0:2!

Підопічні Пепа Гвардіоли могли розмочити рахунок з кутового аж на 7-й компенсованій. Після короткої комбінації Шеркі виконав м'яку подачу, а Холанд замкнув головою з лінії воротарського. М'яч пролетів над поперечкою, тож відпочивати команди відправились за комфортної переваги підопічних Томаса Франка..

Це був лишень шостий раз в історії АПЛ, коли команда Пепа Гвардіоли завершила перший тайм на Етіхаді, поступаючись з різницею у два голи. У половині випадків кривдником виявився Тоттенхем, причому "шпори" зробили це тричі у чотирьох останніх виїздах.

Наскільки багатим на події вийшов перший тайм, настільки ж бідним був другий. Команди розмінялись кількома цікавими атаками, але конкретики не вистачало. "Шпори" діяли дуже прагматично, а забити гол могли лишень раз – аж на 87-й хвилині, в контратаці. Бергваль обіграв Льюїса й прострілив у центр карного майданчика, а Одобер вгатив у дотик. Повз праву стійку!

Вже у компенсований час Соланке вривався у периметр та пробив низом під дальню стійку. Траффорд парирував, а потім ще й взяв добивання головою від Одобера. Манчестер Сіті ж взагалі нічого цікавого не створив – за винятком стандарту у виконанні Бернарду Сілви. Діаш замикав, але сфера пройшла поруч з каркасом.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Тоттенхема. Вже другу у двох турах АПЛ! А от підопічні Пепа Гвардіоли розчарували своїх фанатів, програвши першу домашку – люди почали покидати стадіон ще до кінця основного часу.

