У рамках програми дня в 3-му турі АПЛ 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 3-й тур

Брайтон – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Мілнер, 67, Груда, 89 – Холанд, 34

Ноттінгем Форест – Вест Хем – 0:3

Голи: Боуен, 84, Пакета, 88, Вілсон, 90+1

Манчестер Сіті зазнав другої поразки поспіль. Тиждень тому підопічні Пепа Гвардіоли програли Тоттенхему в рідних стінах, а тепер вони поступились Брайтону на виїзді. Хоча перший тайм давався гостям непогано – "містяни" мали 7:1 за ударами й награли на 1,31 очікуваний гол. Бракувало тільки реалізації.

Особливо бокопорив Холанд, однак на 34-й хвилині він таки відкрив рахунок. Ерлінг отримав передачу від Мармуша (єгиптянин перед цим обіграв Ван Геке), обійшов голкіпера й вколотив м'яч у сітку. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

А на другий тайм Сіті знову "не вийшов". Брайтон просто переїхав гранда – 11:5 за ударами, 6:0 у площину та 2,32 очікуваних голи проти 0,52. Такий футбол вилився у гол Мілнера на 67-й хвилині – Джеймс реалізував пенальті за гру рукою від Нуньєша. На 89-й же "чайки" заслужено вирвались уперед: Груда отримав класний пас від Мітоми й переграв у штрафному Аїта-Нурі, а потім і Траффорда – 2:1!

Манчестер Сіті був нокаутований. Фінальний свисток зафіксував перемогу Брайтона. Вест Хем же тим часом розгромив Ноттінгем, хоча до 83-ї хвилини на табло горіли 0:0 – усі три голи "молотобійці" провели за 7 наступних хвилин. Ця звитяга стала першою для лондонців у новому чемпіонаті.

