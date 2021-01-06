"Містяни" у своєму Twitter повідомили про позитивні тести голкіпера Скотта Карсона, хавбека Коула Палмера та одного з працівників.

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Всі інфіковані відразу були ізольовані від решти команди. Таким чином, кількість заражених гравців Манчестер Сіті зросла до семи. "Містянам" вже доводилося переносити матч проти Евертона, але пізніше поєдинок з Челсі відбувся у запланований час.

Додамо, що вже сьогодні підопічні Гвардіоли повинні зустрітися з Манчестер Юнайтед в рамках півфіналу Кубка англійської ліги.

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