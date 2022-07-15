Манчестер Сіті продовжив ще одного гравця основи – через рік він ставав вільним агентом
Манчестер Сіті продовжує утримувати гравців, які є важливою частиною команди Хосепа Гвардіоли.
Вінгер Ріяд Марез підписав новий контракт до червня 2025 року, інформує прес-служба чемпіонів Англії.
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Попередня угода алжирця завершувалася наступного літа. На 31-річного вінгера претендували ПСЖ та Реал, однак він вирішив затриматися на Етіхаді. 4 роки тому Ман Сіті віддав за зірку Лестера 68 млн євро. Відтоді Марез провів у футболці "містян" 188 матчів, оформивши 63 голи та 45 асистів.
Нагадаємо, раніше Ман Сіті продовжив контракт хавбека Родрі, а наступним у черзі повинен стати Філ Фоден.
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