Вінгер Ріяд Марез підписав новий контракт до червня 2025 року, інформує прес-служба чемпіонів Англії.

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Попередня угода алжирця завершувалася наступного літа. На 31-річного вінгера претендували ПСЖ та Реал, однак він вирішив затриматися на Етіхаді. 4 роки тому Ман Сіті віддав за зірку Лестера 68 млн євро. Відтоді Марез провів у футболці "містян" 188 матчів, оформивши 63 голи та 45 асистів.

Нагадаємо, раніше Ман Сіті продовжив контракт хавбека Родрі, а наступним у черзі повинен стати Філ Фоден.

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