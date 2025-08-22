Манчестер Сіті у своїх соцмережах оголосив, що Рубен Діаш продовжив свій контракт до 2029 року з можливістю пролонгації ще на сезон.

За інформацією Daily Mail, керівництво "містян" та тренерський штаб вбачають у португальцеві майбутнього капітана команди.

"Сіті – це те місце, де я хочу бути, змагаючись за трофеї. Амбіції клубу ідеально збігаються з моїми. Я люблю Манчестер – це тепер мій дім, а також люблю наших фанатів. Коли думаю про трофеї, які ми виграли, і про те, як грали у футбол за час мого перебування в команді, я не можу уявити собі гру деінде.

Моє завдання зараз – бути найкращим протягом терміну дії цього контракту, щоб я міг зробити свій внесок у боротьбу за більше трофеїв", – цитує видання гравця.

Нагадаємо, Рубен Діаш приєднався до Манчестер Сіті у 2020 році. Загалом він відіграв у 223 матчах, в яких забив чотири голи та віддав п'ять асистів.

