На офіційному сайті "містяни" оголосили про продовження угоди зі Штефаном Ортегою. Голкіпер підписав новий контракт до 2026 року.

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Раніше повідомлялось, що головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола особисто був зацікавлений у тому, щоб залишити Ортегу в команді.

"Я радий залишитися в Манчестері. Це футбольний клуб, який надає гравцям все необхідне, щоб бути якнайкраще. Кожного дня відчуваю мотивацію та виклик, і я покращився як воротар після того, як прийшов сюди два роки тому. Моя сім’я справді живе тут, в Англії. Мені тут усе подобається. Підписання цієї угоди означає, що тепер я можу на 100% зосередитися на наступному сезоні та далі", – розповів голкіпера в інтерв'ю клубному сайту.

Нагадаємо, що Ортега виступає за Манчестер Сіті з 2022 року. Загалом за "містян" він провів 34 матчі у всіх турнірах.

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