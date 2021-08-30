Португалець став гравцем Ман Сіті рівно 11 місяців тому. Діашу вистачило цього часу, аби переконати клуб переглянути умови контракту. У свій дебютний сезон він став найкращим гравцем АПЛ та отримав аналогічну нагороду від асоціації журналістів.

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Відтак, Манчестер Сіті вирішив покращити умови для одно зі своїх лідерів. Попередній контракт Діаша був розрахований до літа 2026 року, а новий – до 2027-го, повідомляє офіційний сайт чинних чемпіонів Англії.

"Дуже радий підписати нову угоду. Я насолоджувався кожною хвилиною свого перебування в Сіті. Гра за цю команду перевершила всі мої очікування. Дуже приємно бути частиною такої неймовірної команди. Також хотів би подякувати Пепу і тренерському штабу. Тепер я просто хочу допомогти нам досягти успіху в цьому сезоні і надалі", – сказав Діаш.

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