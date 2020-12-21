Джон Стоунз найближчим часом залишить свій підпис на новому контракті з Манчестер Сіті, повідомляє The Telegraph.

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Сторони вже узгодили усі основні деталі. Чинний контракт 26-річного англійця з "містянами" розрахований до літа 2022 року. Нагадаємо, Сіті придбав Джона в Евертона за 55 млн євро у 2016-му. Влітку до захисника проявляли інтерес Тоттенхем, Арсенал і Вест Хем.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Стоунз провів 5 матчів.

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