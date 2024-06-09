Вінгер "містян" провів дуже впевнено сезон 2023/24. Філ Фоден навіть обійшов всіх конкурентів і здобув звання найкращого гравця АПЛ в минулій кампанії.

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Як інформує The Sun, Манчестер Сіті побоюється, що європейські гранди спробують переманити 24-річного англійця і вирішили запропонувати йому продовження угоди. "Містяни" планують підписати контракт з Фоденом ще на шість років і підвищити йому зарплатню вдвічі.

Філ наразі отримує 200 тисяч фунтів на тиждень, а по новій угоді його зарплатня зросте до 375 тисяч. Це зробить нападника найвисокооплачуванішим британським гравцем.

Нагадаємо, що Фоден – вихованець Манчестер Сіті. У сезоні 2023/24 вінгер зіграв у 53 матчах, в яких забив 27 голів та віддав 12 асистів.

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