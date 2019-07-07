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Манчестер Сіті продовжить контракт з Фернандінью попри придбання Родрі

10:46 335 Читать на русском
Манчестер Сіті продовжить контракт з Фернандінью попри придбання Родрі
Фернандінью / УЄФА

Фернандінью залишиться у Манчестер Сіті ще на кілька років.

Клуб з Манчестера збирається запропонувати бразильському опорнику контракт ще на рік у додаток до чинної угоди, яка розрахована до наступного літа.

Манчестер Сіті офіційно підписав Родрі

Тобто, Фернандінью залишиться на Етіхаді ще на 2 роки, незважаючи на підписання довгострокової заміни – Родрі, повідомляє The Mirror.

До слова, минулого сезону Фернандінью зіграв за Манчестер Сіті 42 матчі в усіх турнірах, де забив гол та віддав 3 результативні передачі.

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