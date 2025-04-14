Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що Ілкай Гюндоган залишається в клубі ще на рік.

"Безумовно, у Гюндогана є ще один рік контракту. Що буде влітку – не знаю, але наразі він залишається з нами", – сказав Гвардіола для пресслужби "містян".

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Відомо, що попередня угода Гюндогана була чинна до літа 2025 року та передбачала можливу опцію продовження співпраці на один сезон – імовірно, її було активовано. Ілкай Гюндоган вперше перейшов до Манчестер Сіті влітку 2016 року з дортмундської Боруссії. Сезон 2023/2024 німецький півзахисник провів у Барселоні, після чого повернувся до Ман Сіті на правах вільного агента.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 34-річний футболіст провів 43 матчі, забив 2 голи та віддав 4 асисти.

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