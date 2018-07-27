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Манчестер Сіті прийняв пропозицію Вулверхемптона щодо Зінченка попри бажання гравця залишитись в клубі, – ЗМІ

10:18 3326 Читать на русском
Манчестер Сіті прийняв пропозицію Вулверхемптона щодо Зінченка попри бажання гравця залишитись в клубі, – ЗМІ
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко все ще може покинути Манчестер Сіті. Чемпіони Англії готові відпустити хавбека у Вулверхемптон.

Новачок АПЛ Вулверхемптон запропонував Манчестер Сіті 16 млн фунтів за Олександра Зінченка. "Містяни" прийняли пропозицію та готові відпустити українця навіть попри його бажання залишитись в клубі, повідомляє Mirror.

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Зазначимо, що інформація про інтерес Вулверхемптона до гравця збірної України з'явилась ще раніше, проте після підписання "вовками" захисника Хонні повідомлялось, що клуб відмовився від ідеї трансферу Зінченка.

Сам Зінченко заявляв, що прагне залишитись в команді Гвардіоли, проте в той же час українець зізнався, що не впевнений у своєму майбутньому. До слова, окрім Вулверхемптона, 21-річним хавбком також цікавились Фулхем та Ньюкасл.

У минулому сезоні Зінченко відіграв у футболці "містян" 14 поєдинків, ставши чемпіоном Англії та переможцем Кубка англійської ліги.

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