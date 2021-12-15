Півзахисник "містян" і збірної України приймає вітання – 15 грудня йому виповнилося 25 років.

"Містяни" не забули про уродженця Радомишля, з самого ранку опублікувавши пост, присвячений українцеві. "Вітаємо Олександра Зінченка з днем народження", – написали чемпіони Англії в Instagram.

Ман Сіті – Лідс: Зінченко довершує історичний погром у матчі лідера АПЛ – супертріо на 10 балів, "угода" українця з VAR

Своєрідний подарунок 11-й номер Сіті отримав напередодні – Манчестер Сіті у 17-му турі АПЛ розбив Лідс із рахунком 7:0. Зінченко провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

У поточному сезоні українець зіграв 10 матчів, у яких записав до свого активу 1 гольовий пас.

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