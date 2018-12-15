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Манчестер Сіті привітав Зінченка з Днем народження – українцю виповнилось 22 роки

12:17 450 Читать на русском
Манчестер Сіті привітав Зінченка з Днем народження – українцю виповнилось 22 роки
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / BBC

Хавбек збірної України Олександр Зінченко святкує свій 22-й День народження. Манчестер Сіті не забув привітати свого гравця.

Сьогодні Манчестер Сіті в рамках 17 туру АПЛ зіграє проти Евертона. Цікаво, що саме сьогодні гравець "містян" та збірної України Олександр Зінченко відзначає свої уродини.

"Побажаємо нашому хлопчику щасливого дня народження у ігровий день", – йдеться у Twitter Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, Зінченко перейшов у Манчестер Сіті з Уфи у 2016 році. Сезон 2016/17 українець на правах оренди провів у ПСВ, а вже в наступному сезоні у складі Ман Сіті став чемпіоном Англії та володарем Кубка англійської ліги.

В поточному сезоні Зінченко провів по 2 матчі в АПЛ та Кубку ліги та 3 поєдинки в Лізі чемпіонів.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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